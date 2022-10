Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 ottobre: le previsioni per ogni segno zodiacale

Da anni Paolo Fox su Radio LatteMiele conduce la sua rubrica sull’oroscopo. Ogni mattina l’astrologo racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull’andamento della loro giornata. Scopriamo le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 28 ottobre 2022.

Ariete

La giornata di oggi è ottima per un recupero in amore. La luna dà una mano alle coppie che si vogliono bene ma anche ai single. Sul lavoro c’è qualcosa da mettere a posto.

Toro

In amore c’è qualcosa che non sta funzionando e la situazione va risolta il prima possibile. Sul lavoro ci sono cambiamenti in vista.

Gemelli

State attenti a non farvi travolgere dal nervosismo in amore. Sul lavoro, nonostante gli impegni, ritagliarvi anche un momento per voi.

Cancro

Non tornate sui vostri passi in amore perché sarebbe un errore. Sul lavoro siete poco concentrati, attenzione.

Leone

Non mettete alla prova un amore solo per un momento di crisi, fidatevi del vostro rapporto. Sul lavoro potrebbero esserci discussioni con capi o superiori.

Vergine

Questa giornata è perfetta per risolvere i problemi del cuore che vi stanno facendo stressare un po’ troppo. Sul lavoro potrebbe esserci qualche piccola complicazione.

Bilancia

In amore non vadete nelle provocazioni del partner altrimenti finirete per litigare pesantemente e non ne vale la pena. Sul lavoro tutto procede bene.

Scorpione

Volete vicino a voi solo persone oneste quindi muovetevi in questa direzione. Sul lavoro non è il momento di rischiare.

Sagittario

Apritevi alla persona amata e dichiarategli il vostro amore. Sul lavoro la giornata è perfetta per avanzare richieste.

Capricorno

Se siete in crisi con il partner da diverso tempo adesso potrete recuperare. Sul lavoro potreste fare incontri molto interessanti e utili per il futuro.

Acquario

In amore non perdete tempo con chi non vi piace o non ricambia il vostro amore. Sul lavoro ci sono alti e bassi, bisogna avere pazienza.

Pesci

L’amore va a gonfie vele, soprattutto se avete affianco la persona giusta. Sul lavoro bisogna fare delle scelte e cambiare, forse, qualcosa.