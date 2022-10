Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 ottobre: le previsioni per ogni segno zodiacale

Da anni Paolo Fox su Radio LatteMiele conduce la sua rubrica sull’oroscopo. Ogni mattina l’astrologo racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull’andamento della loro giornata. Scopriamo le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 26 ottobre 2022.

Ariete

Oggi dovrete avere un bel po’ di prudenza in amore e sul lavoro aspettatevi, invece, una bella notizia.

Toro

In testa avete un po’ di confusione ma cercate di non essere troppo duri con il partner. Sul lavoro avrete modo di provare nuove esperienze.

Gemelli

Questa giornata è molto interessante per i sentimenti e vi sentite anche particolarmente sensuali oggi. Sul lavoro bisogna valutare tutto con molta cura.

Cancro

Questa giornata vi vede forti sulla sfera sentimentale, sfruttate il momento. Sul lavoro potete azzardare qualche investimento ma sempre con l’aiuto di esperti.

Leone

Queste giornate vi vedono con l’umore altalenante, soprattutto oggi. Sul lavoro meglio essere cauti e non fare mosse azzardate.

Vergine

Se c’è qualcosa che non funziona nella coppia allora cercate di capire cos’è. Sul lavoro avete un grande desiderio di cambiamento.

Bilancia

Questa giornata regala belle emozioni. C’è solo un po’ di nervosismo sul lavoro ma nulla di troppo grave.

Scorpione

In amore si può vivere un buon momento anche se non si ha un partner fisso affianco. Sul lavoro tutto procede al meglio.

Sagittario

La giornata di oggi con la luna nel segno parla di emozioni forti. Sul lavoro guardate avanti e non al passato.

Capricorno

Avete buone opportunità di trovare finalmente la dolce metà che aspettate da tanto. Sul lavoro avete voglia di una rivoluzione e siete pronti a cambiare tutto.

Acquario

La giornata di oggi è particolare e avete come l’impressione che tutto vada storto. Sul lavoro siete molto stanchi.

Pesci

Rimettetevi in gioco in amore senza troppe paure. Sul lavoro è arrivato il momento di brillare e far vedere a tutti chi siete davvero.