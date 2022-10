Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 ottobre: le previsioni per ogni segno zodiacale

Da anni Paolo Fox su Radio LatteMiele conduce la sua rubrica sull’oroscopo. Ogni mattina l’astrologo racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull’andamento della loro giornata. Scopriamo le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 25 ottobre 2022.

Ariete

In amore tenete a freno i nervi e mantenete la calma anche se qualcosa non sta andando come vorreste. Sul lavoro meglio essere cauti sia nelle parole che nelle azioni.

Toro

Questa giornata è un po’ nervosa e l’amore ne risentirà. Sul lavoro potreste avere dei nemici ma meglio non cadere nelle loro provocazioni.

Gemelli

Le stelle parlano di chiarimenti d’amore quindi se avete qualcosa da comunicare al partner fatelo oggi. Sul lavoro c’è un piccolo momento di stasi.

Cancro

C’è qualcosa che è andato storto in amore questo weekend quindi cercate di recuperare con il dialogo oggi. Sul lavoro le stelle premiano chi ha voglia di arrivare lontano.

Leone

Questa giornata è un po’ nervosetta in amore, soprattutto se ci sono problemi di lunga data. Sul lavoro c’è un po’ di distrazione: attenti.

Vergine

Oggi avrete modo di dare ufficialità al vostro rapporto e sul lavoro riuscirete a portare a termine i progetti senza troppi problemi.

Bilancia

In amore potreste avere voglia di cambiamenti quindi agite in questa direzione e dovreste fare anche lo stesso sul lavoro dato che non siete più molto soddisfatti di ciò che state facendo.

Scorpione

Questa giornata è ideale per vivere al massimo una passione d’amore. Sul lavoro è un bel momento per fare tutto senza pensieri.

Sagittario

La giornata di oggi è molto bella per l’amore e le stelle proteggono le coppie solide. Sul lavoro arrivano belle novità.

Capricorno

In amore avrete modo di vivere forti emozioni inaspettate. Sul lavoro potrebbero darti delle dritte, seguitele.

Acquario

Attenzione in amore se state vivendo dei problemi da diverso tempo. Sul lavoro c’è un po’ di agitazione ma oggi la subirete meno del solito.

Pesci

Godetevi questa bella giornata ricca di emozioni positive. Sul lavoro qualche piccola tensione potrebbe irrigidirvi ma non fatevi condizionare troppo.