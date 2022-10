Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 ottobre: le previsioni per ogni segno zodiacale

Da anni Paolo Fox su Radio LatteMiele conduce la sua rubrica sull’oroscopo. Ogni mattina l’astrologo racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull’andamento della loro giornata. Scopriamo le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 18 ottobre 2022.

Ariete

È giunto finalmente il giorno che aspettavate, quello giusto per vivere uno dei momenti più interessanti per i sentimenti: sfruttatelo bene. Sul lavoro potrebbero esserci delle discussioni ma nulla di allarmante.

Toro

Prestate un po’ più attenti in amore perché la luna dissonante crea qualche squilibrio. Sul lavoro idem, evitate ogni titpo di discussione con capi e colleghi.

Gemelli

La luna è favorevole e insieme a Venere vi aiuta a vivere l’amore senza troppi pensieri. Sul lavoro avete un grande bisogno di cambiamento.

Cancro

Siate cauti e prestate attenzione alle parole di troppo in amore, perché oggi potrebbero sfociare in forti discussioni. Sul lavoro è arrivato il momento di rimettersi in gioco.

Leone

Oggi la luna nel segno vi rende affascinanti e pieni di voglia d’amare. Sul lavoro presto otterrete i risultati sperati.

Vergine

Le stelle non vi portano fortuna, c’è bisogno della massima attenzione sia in amore che sul lavoro. Non siate sempre negativi e imparate a fidarvi un po’ di più degli altri.

Bilancia

Entro la fine della settimana arriveranno belle notizie per l’amore e anche qualche incontro interessante. Sul lavoro tutto procede al meglio e la giornata è ideale per i contatti.

Scorpione

Sul versante amoroso c’è un po’ di pesantezza che andrebbe affrontata e risolta. Sul lavoro bisogna rivedere qualche progetto.

Sagittario

Vivrete delle forti emozioni nella giornata di oggi e c’è anche modo di fare incontri interessanti se siete single. Sul lavoro torna il sereno.

Capricorno

Venere vi darà una mano, ma solo a partire da fine mese. Per il momento bisogna ancora stringere i denti in amore. Sul lavoro presto ci sarà modo di iniziare un nuovo percorso.

Acquario

Oggi è preferibile evitare discussioni in amore e sul lavoro meglio cercare di sconfiggere la grande stanchezza che sentite.

Pesci

Attenzione in amore a non pretendere troppo dal partner. Sul lavoro entro fine mese ci sarà modo di fare una scelta importante.