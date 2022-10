Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 ottobre: le previsioni per ogni segno zodiacale

Da anni Paolo Fox su Radio LatteMiele conduce la sua rubrica sull’oroscopo. Ogni mattina l’astrologo racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull’andamento della loro giornata. Scopriamo le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 15 ottobre 2022.

Ariete

Cari ariete, non lanciatevi a capofitto nelle nuove relazioni. Prima è meglio capire chi si ha davanti. Sul lavoro c’è ancora qualche problemino soprattutto con i colleghi.

Toro

Cari toro, questo sabato non parte con l’umore giusto e potrebbe esserci ancora qualche problema d’amore da risolvere. Sul lavoro tutto procede per il meglio, ma evitate di strafare.

Gemelli

Cari gemelli, questa giornata godetevela tutta perché sarete pieni di energie. Sul lavoro è arrivato il momento di rimettervi in gioco senza timori.

Cancro

Cari cancretti, state vivendo un momento delicato in amore ma non fatevi travolgere dai pensieri negativi. Sul lavoro gli impegni sono tanti così come le discussioni con gli altri. Perciò cercate di iniziare a vivere le cose con più positività.

Leone

Cari leoncini, attenzione a qualche incomprensione nella coppia, per il resto l’amore va a gonfie vele. Sul lavoro non affannatevi per risolvere tutti i problemi.

Vergine

Cari vergine, finalmente la vostra vita sentimentale sta tornando a brillare e regalarvi forti emozioni. Sul lavoro aspettatevi belle novità.

Bilancia

Cari bilancia, attenzione in amore a non sottovalutare le avvisaglie e se c’è qualche problema affrontatelo subito. Sul lavoro i nuovi progetti avranno modo di spiccare il volo.

Scorpione

Cari scorpioncini, attenzione a qualche discussione d’amore. Mentre sul lavoro puntate più in alto e cercate di fare quel salto di qualità di cui avete bisogno.

Sagittario

Cari sagittario, la giornata di oggi porta belle emozioni da condividere con il partner. Sul lavoro potrebbero essere tanti gli impegni: affrontate tutto con la giusta calma.

Capricorno

Cari capricorno, i problemi d’amore vanno affrontati subito e non lasciati lì a ingigantirsi da soli. Sul lavoro siete alla ricerca della vostra strada, datevi da fare.

Acquario

Cari acquario, sia oggi che domani avrete modo di vivere l’amore nel profondo. Sul lavoro le cose da fare sono tante ma prendetevi del tempo per voi.

Pesci

Cari pesciolini, oggi il cielo parla di belle emozioni quindi sfruttate l’occasione per fare qualcosa di bello con il vostro partner. Sul lavoro avete voglia di cambiamenti ma dovete pazientare.