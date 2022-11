Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 novembre: le previsioni per ogni segno zodiacale

Da anni Paolo Fox su Radio LatteMiele conduce la sua rubrica sull’oroscopo. Ogni mattina l’astrologo racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull’andamento della loro giornata. Scopriamo le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 11 novembre 2022.

Ariete

Finalmente oggi ritrovate un po’ di positività in amore perché nell’ultimo periodo siete stati sovrappensiero. Sul lavoro è il momento di fare delle scelte importanti.

Toro

Se avete interesse per qualcuno non esitate a fare la prima mossa. Sul lavoro tutto bene ma bisogna stare un po’ attenti ai soldi.

Gemelli

Attenzione in amore perché le stelle parlano di qualche possibile litigio con il partner. Sul lavoro bisogna stringere i denti soprattutto durante le avversità.

Cancro

In amore serve la massima attenzione. Dosate bene le parole verso il partner che potrebbe arrabbiarsi con un nulla. Sul lavoro c’è qualche ostacolo da dover superare.

Leone

Il cielo di oggi parla di belle novità in amore quindi lasciatevi andare. Sul lavoro prendete ogni decisione con calma e non abbiate paura di rischiare.

Vergine

In amore se c’è qualcosa che non sta andando nella giusta direzione cercate di risolvere il problema. Sul lavoro arriva una bella dose di fortuna da parte delle stelle, soprattutto per chi lavora in ambito creativo.

Bilancia

Non guardatevi indietro in amore e pensate al presente. Se siete single concedetevi un’uscita con gli amici. Sul lavoro, cercate di stare attenti alle spese.

Scorpione

Attenzione in amore a non perdere la testa per qualcuno già impegnato. Sul lavoro arriveranno belle occasioni da cogliere al volo.

Sagittario

In amore meglio evitare di frequentare persone troppo complicate e non proprio convinte dei loro sentimenti nei vostri confronti. Sul lavoro le cose inizieranno ad andare meglio verso fine anno.

Capricorno

In amore iniziate finalmente a capire cosa desiderate davvero. Sul lavoro aspettatevi una chiamata importante.

Acquario

Se siete in coppia da poco tempo non rischiate di perdere tutto per un piccolo dubbio. Sul lavoro non siete sicuri di quello che volete ma presto le stelle inizieranno a brillare a vostro favore.

Pesci

In amore potrebbero esserci discussioni soprattutto se avete a che fare con qualcuno dei gemelli o del sagittario. Sul lavoro è il momento di chiedere una promozione, fatevi avanti perché avete tutte le capacità di fare salti di carriera.