Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 novembre: le previsioni per ogni segno zodiacale

Da anni Paolo Fox su Radio LatteMiele conduce la sua rubrica sull’oroscopo. Ogni mattina l’astrologo racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull’andamento della loro giornata. Scopriamo le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 10 novembre 2022.

Ariete

È la giornata giusta per capire cosa desiderate davvero in amore. Sul lavoro potreste ricevere un grande aiuto da parte di un collega.

Toro

Prestate attenzione in amore. Oggi potreste buttare tutto all’aria per un sentimento di cui non avete ancora certezza. Sul lavoro c’è qualcosa che non sta funzionando, soprattutto sul piano delle finanze.

Gemelli

Non riversate tutto il vostro stress sul partner perché potrebbero nascere inutili litigi. Sul lavoro attenzione ad alcuni equilibri precari.

Cancro

Giornata particolarmente nervosa in amore, cercate di ritrovare un po’ di serenità. Sul lavoro c’è qualche ritardo ma nulla di troppo grave.

Leone

Potrebbe esserci qualche problema da affrontare in amore ma già da metà mese andrà meglio. Sul lavoro begli accorti in vista.

Vergine

In amore non sta andando come desiderate e questo vi rende pensierosi. Sul lavoro la situazione è migliore e potreste ricevere una risposta positiva a una richiesta.

Bilancia

Questo cielo è molto interessante per l’amore che può finalmente essere vissuto bene. Sul lavoro ci sono novità in arrivo.

Scorpione

Siete sempre attratti da persone misteriose e anche un po’ sfuggenti ma meglio puntare su qualcuno di più chiaro e stabile. Sul lavoro c’è qualche cambiamento in arrivo.

Sagittario

Il cielo di oggi privilegia l’amore e le coppie che si vogliono bene. Sul lavoro c’è una forte stanchezza ma tenete duro e non mollate: il weekend è vicino.

Capricorno

Se siete ancora single cercate di non essere troppo sulle vostre e buttatevi di più. Sul lavoro arrivano belle opportunità da cogliere al volo.

Acquario

Oggi è la giornata giusta per prendere una decisione importante e seguire il proprio istinto in amore. Sul lavoro siete un po’ confusi ma cercate di capire cosa volete.

Pesci

Potreste avere qualche piccolo battibecco con il partner a causa di un ex. Sul lavoro, invece, siete sempre molto precisi e generosi ma cercate di non fare più di quanto richiesto.