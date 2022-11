Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 novembre: le previsioni per ogni segno zodiacale

Da anni Paolo Fox su Radio LatteMiele conduce la sua rubrica sull’oroscopo. Ogni mattina l’astrologo racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull’andamento della loro giornata. Scopriamo le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 1 novembre 2022.

Ariete

La Luna quest’oggi permette di recuperare in amore. L’impegno da parte vostra c’è e le novità non tarderanno ad arrivare, anche sul lavoro.

Toro

In amore siete poco convinti e l’opposizione di Venere lo dimostra. Sul lavoro avete accumulato un po’ di tensione e la stanchezza si fa sentire.

Gemelli

Se vi siete separati da poco, oggi la voglia d’amare torna a farsi sentire. Per il lavoro uno delle giornate migliori sarà quella del 5.

Cancro

Questo è un periodo particolarmente positivo per i sentimenti. Sul lavoro anche se ci sono state delle controversie, adesso è possibile ripartire.

Leone

Momento particolare per il cuore, ci sono tante cose da fare. Sul lavoro sono possibili dei rallentamenti e non tutto andrà per il verso desiderato.

Vergine

Bello questo cielo per i sentimenti con il nuovo transito di Venere. Sul lavoro se dovete avanzare delle proposte meglio farlo entro metà mese.

Bilancia

L’amore oggi sembra lontano ma non perdete le speranze. Sul lavoro se avete un progetto in standby fatelo partire entro la seconda metà del mese.

Scorpione

In arrivo delle emozioni sincere grazie all’ingresso di Venere nel vostro segno. Sul lavoro invece sarà possibile vincere una sfida.

Sagittario

Combinazioni interessanti per i sentimenti quelle che si registreranno dalla prossima settimana. Fino ad allora alti e bassi. Per quanto riguarda il lavoro, c’è aria di novità. Possibile che dobbiate tagliare qualche ramo secco.

Capricorno

Possibile qualche battibecco legato a questioni familiari nel corso dei prossimi giorni. Per quanto riguarda il lavoro, siete piuttosto agitati, dovete portare avanti diversi progetti.

Acquario

Acque agitate per gli affari amorosi, sono possibili degli attriti con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, non tirate troppo la corda e prestate maggiore attenzione alle spese.

Pesci

In questi giorni sarà possibile fare la conoscenza di persone piacevoli che vi aiuteranno a dimenticare vecchi trascorsi. Per quanto riguarda il lavoro, favoriti i contatti. Potrebbe arrivare anche una maggiore gratificazione economica.