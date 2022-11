Organismo Congressuale Forense. Il foggiano Stefano Tedeschi eletto a Roma nell’Ufficio di Presidenza

L’avvocato Stefano Tedeschi del Foro di Foggia è stato eletto in seno all’OCF, Organismo Congressuale Forense, entrando anche tra i sette componenti che formano l’Ufficio di Coordinamento.

Costituito nel 2016 nel Congresso di Rimini, l’OCF è l’Organismo deputato ad affrontare in sede politica tutti gli aspetti che riflettono le problematiche della categoria forense attraverso l’esame delle tematiche attinenti l’avvocatura e la giurisdizione.

Stefano Tedeschi, foggiano, sessant’anni, è risultato eletto in un plenum di 54 componenti sul piano nazionale. In passato ha già svolto un mandato nella fase costituente dell’Organismo forense.

Tra gli eletti del congresso celebrato a Lecce , il trentacinquesimo della storia, figurano altri tre pugliesi, gli avvocati Antonio Bellomo di Bari, Vincenzo Caprioli di Lecce e Fedele Moretti di Taranto.

L’Avv. Tedeschi è poi risultato – in occasione dell’Assemblea elettiva dell’OCF, tenutasi a Roma – anche eletto nell’Ufficio di Presidenza dell’Organismo, composto da sette membri, tra cui figurano i rappresentanti degli Ordini di Roma, Palermo, Milano, Brescia, Napoli, Trento e Foggia, struttura coordinata dall’avv. Mario Scialla del Foro di Roma.

Le elezioni, svoltesi su base distrettuale in tutto il territorio nazionale, hanno visto la partecipazione di tutti i delegati congressuali.

L’Avv. Tedeschi è tra gli estensori dell’indagine “Imprese e Avvocati”, rapporto promosso dall’OCF per acquisire dati sul ricorso alla figura dell’avvocato da parte delle micro, piccole e medie imprese, esperienza che ha prodotto uno strumento di conoscenza che non ha precedenti sulla scena sociale.

“Sono onorato per questo riconoscimento e ringrazio il Presidente dell’Ordine, Gianluca Ursitti che, nel solco della continuità è riuscito ad infondere tra tutti i delegati un forte spirito di squadra che ha generato una grande sintonia.

Un ringraziamento che va esteso al Consigliere Nazionale Forense Carolina Scarano, a Stefano Pio Foglia, Presidente dell’Unione Regionale degli Ordini Forensi della Puglia, a Mario Aiezza, Presidente dell’Aiga di Foggia, a tutti i Consiglieri e i Colleghi del Foro di Foggia intervenuti con grande senso di condivisione.

Riporre in me una fiducia così ampia accresce una responsabilità che sosterrò nel primario interesse della categoria chiamata oggi più che mai a tutelare e rilanciare una professione che è gran parte del processo democratico in atto nel Paese”, è il suo commento.

Diversi gli attestati di stima e di apprezzamento per il conferimento di questo importante ruolo.

Tra gli altri quello del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, Gianluca Ursitti , “ è un meritato riconoscimento perché l’esperienza insegna e paga sempre. Gli auguriamo buon lavoro” e del Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, Dr. Ludovico Vaccaro, “ un significativo attestato di stima per la persona e per l’intera classe forense della Capitanata