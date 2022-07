Orecchiette con polpettine di carne e sugo fresco di pomodoro, il tutto arricchito con mozzarella e parmigiano e gratinato in forno: la ricetta di Le.ricette.di.anna.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette primi, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

Orecchiette

Salsa di pomodoro

Basilico

Sale Pepe

Noce moscata

Cipolla

Olio evo

Macinato misto

Sale e pepe

Parmigiano

Prezzemolo

Aglio

Uovo

Pan grattato

Mozzarella

PROCEDIMENTO

Per prima cosa prepariamo il sugo di pomodoro facendo soffriggere la cipolla in olio evo, aggiungiamo la salsa, aggiustiamo di sale, pepe, noce moscata e basilico, portiamo a cottura .

Prendiamo il macinato di carne mista, uniamo aglio, prezzemolo, noce moscata, sale, pepe, uovo, parmigiano e un po’ di pan grattato, formiamo le polpettine e cuociamole in una padella con poca acqua e olio evo (basteranno pochi minuti)

Quando l’acqua per la pasta raggiunge il bollore, buttiamo le orecchiette, aggiungiamo il sale e cuociamole al dente!

Scoliamo le orecchiette, condiamo con la salsa di pomodoro, uniamo le polpettine, parmigiano e versiamo nel pentolino di terracotta (ovviamente potete farla anche in una teglia normalissima)

Facciamo un primo strato, mettiamo la mozzarella a dadini e concludiamo con un altro strato

Copriamo con la salsa di pomodoro e tanto parmigiano

In forno per circa 20 minuti

