Orecchiette con crema di peperoni, olive e pecorino: la ricetta di Impiattandoconpassione.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette primi, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

Porzioni: per 4 persone

INGREDIENTI

2 peperoni rossi

Una scatola di pelati

Olive denocciolate q.b.

Capperi

Basilico

500g. di orecchiette

PROCEDIMENTO

Preparare un sughetto facendo soffriggere l’aglio nell’olio, aggiungere i peperoni a tocchetti e farli appassire un po’.

Aggiungere i pelati e cuocere fino a quando i peperoni si ammorbidiscono.

A fine cottura frullare il tutto e aggiungere le olive, i capperi e il basilico.

A parte lessare le orecchiette, scolarle e aggiungerle nella crema di peperoni aggiungendo il pecorino.

