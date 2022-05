Per Ordona il 12 maggio 2022 non è una data come le altre, segna la svolta per il nostro sito archeologico.

Il 12 maggio 2022 è stato infatti sottoscritto con la Soprintendenza ai Beni Culturali l’Accordo Quadro che permetterà all’amministrazione comunale di avere un milione di euro per iniziare a costruire il futuro della zona archeologica.

Herdonia tornera’ a splendere!