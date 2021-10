Il Figlio dell’uomo non è venuto per farsi servire

ma per servire e dare la propria vita

in riscatto per molti

(Mc 10,45)

La Provincia Serafica di San Francesco d’Assisi

dei Frati Minori di Umbria e Sardegna

annuncia con gioia

l’Ordinazione diaconale di

FRA RICCARDO SCIALANDRONE

per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria

di S. E. Rev.ma Mons Franco Moscone,

Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo

Sabato 30 ottobre 2021 ore 17:30

Cattedrale di San Lorenzo Maiorano – Manfredonia (FG)

A causa delle norme covid, la capienza massima della Cattedrale è di 126 persone. La celebrazione sarà proiettata nella parrocchia “Santa Maria del Carmine e sarà trasmessa in diretta sulla pagina YouTube di ManfredoniaTV

In preparazione all’ordinazione diaconale c/o la Parrocchia Santa Maria del Carmine