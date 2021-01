Ordinanza Speranza: la Puglia in zona arancione

Tre Regioni vanno in area rossa: sono la provincia autonoma di Bolzano, Lombardia e Sicilia.

Roberto Speranza sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà nelle prossime ore una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 17 gennaio. In area arancione Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta. Restano sempre in arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto, le prime due a rischio rosso fino alla fine.

Restano invece gialle Basilicata, Campania, Molise, Provincia Trento, Sardegna e Toscana.