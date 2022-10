Ordinanza di viabilità per la Festa dei Defunti

Premesso che il 2 novembre 2022, in occasione della commemorazione dei defunti, si determinerà un

notevole flusso di veicoli e pedoni nei pressi del cimitero, anche nei giorni antecedenti a tale data;

Ritenuto opportuno integrare la segnaletica esistente per evitare situazioni di intralcio alla circolazione

provocata dall’ incremento di afflusso dei veicoli e pedoni nelle aree e strade limitrofe al cimitero;

Ritenuto altresì, che sussistano esigenze di sicurezza della circolazione e dei pedoni.



Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 21.01.2022 relativo all’affidamento degli incarichi dirigenziali;

Visto l’art. 107 del D. Leg. vo 18.08.2000, n. 267;

Visti gli art. 5 comma 3, 7, 37 e 159 del vigente Codice della Strada e ss.mm.ii;



ORDINA



A. E’ vietata la sosta di tutti i veicoli, con sanzione accessoria della rimozione del veicolo stesso, dalle ore

07:00 alle ore 19:00 dei giorni 29, 30 e 31 ottobre 2022 e dei giorni 01 e 02 novembre 2022, nelle sotto

elencate vie:

1) Via dei Camilliani, direzione sud-nord, compreso tra Via M. di Cefalonia e Via Pola.

2) Lato prospiciente l’ingresso cimiteriale posto a nord, con ingresso da Via Gen. Donato Azzarone.



B. Dal 30 ottobre al 02 novembre 2022, per consentire la sistemazione dei posteggi per la vendita dei fiori

regolarmente autorizzati è vietata la fermata in Piazza San Camillo intera area.

Il presente divieto non si estende agli spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio dei disabili, già

appositamente individuati dalla relativa segnaletica.



C. Per effetto della sistemazione temporanea dei posteggi per la vendita dei fiori in Piazza San Camillo De

Lellis, la viabilità nei giorni e periodi così come riportati al paragrafo precedente, sarà così disciplinata:

1) I veicoli che percorrono Viale dei Cappuccini, nel senso di marcia ovest-est, che si immettono su

Piazza San Camillo De Lellis, all’intersezione di Vicolo Podgora, dovranno obbligatoriamente

proseguire la marcia verso Via Vittorio Veneto o svoltare a destra su Vicolo Podgora.

2) I Veicoli che percorrono Vicolo Gradisca nel senso di marcia sud-nord, all’intersezione di Vicolo

Gorizia, dovranno obbligatoriamente svoltare a destra

Il Servizio Manutenzione dell’ U.T.C. è incaricato di predisporre ed apporre la relativa segnaletica prescritta



dal vigente Codice della Strada ( Art. 120 del Reg. Es. n. 495/92).

La Polizia Locale e gli Organi di Polizia Stradale sono incaricati dell’osservanza della presente ordinanza.

DISPONE



Che, copia della presente ordinanza sia pubblicata on-line all’Albo Pretorio Comunale e notificata a:



 Commissariato della Polizia di Stato di Manfredonia.

 Comando Stazione Carabinieri Manfredonia.

 Comando Compagnia Carabinieri di Manfredonia.

 Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Manfredonia.

 Comando Vigili del Fuoco Manfredonia.

 Direzione Sanitaria Ospedale Civile ” S. Camillo De Lellis Manfredonia”.

 ASL – 118.

 Autolinee CO.TR.A.P. – Bari.

 Acapt – San Severo.

 Sita – Foggia.

 Ferrovie del Gargano – Foggia.

 Fini Viaggi – S. G. Rotondo.

 Flixbus