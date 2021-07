Orchestra Roma Tre in tournée in Puglia. Il 23 luglio al Parco Archeologico di Siponto con sinfonie di Schumann e Mozart

Tournèe in Puglia dell’Orchestra Roma Tre, la prima orchestra universitaria nata a Roma e nel Lazio, orientata all’impegno e all’eccellenza, volta alla diffusione della grande musica soprattutto tra le nuove generazioni. La rassegna “Armonie d’Estate” toccherà varie città della Puglia, fino al 23 luglio.

I concerti sono realizzati in collaborazione con l’associazione Per il Meglio della Puglia.

Il 15 luglio l’Orchestra diretta da Massimiliano Caldi sarà a Piazza Giovanni XXIII di Francavilla Fontana con Gabriele Strata al pianoforte che proporrà R. Schumann – Concerto per pianoforte in la maggiore op. 54 r W. A. Mozart – Sinfonia n. 41 in do maggiore K. 551 “Jupiter”.

Il 16 luglio il concerto verrà replicato a Troia, in piazza Episcopio.

Il 18 luglio, appuntamento a Candela in Piazza Plebiscito, con il concerto di Jacopo Feresin – pianoforte, che eseguirà L. v. Beethoven: Concerto per pianoforte n. 4 in sol maggiore op. 58, e L. v. Beethoven: Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92.

Il 19 luglio appuntamento a Piazza Orsini del Balzo di Mesagne con l’esibizione di Alessandro Marino al pianoforte. Gli spettatori potranno ascoltare F. Mendelssohn – Concerto per pianoforte n. 2 in re minore op. 40, e L. v. Beethoven – Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92.

Il 21 luglio l’Orchestra Roma Tre farà tappa in piazza Municipio a San Severo, con l’esibizione di Alessandro Marino – pianoforte, che proporrà F. Mendelssohn: Concerto per pianoforte n. 2 in re minore op. 40, e L. v. Beethoven: Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92

Il 22 luglio, Monte Sant’Angelo ospiterà in Piazza Duca D’Aosta il concerto di Anna Rigoni al pianoforte, che proporrà R. Schumann – Concerto per pianoforte in la maggiore op. 54, e L. v. Beethoven – Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92.

Il 23 luglio l’Orchestra Roma Tre farà tappa a Manfredonia, al Parco Archeologico di Siponto. Anna Rigoni (pianoforte) farà ascoltare R. Schumann – Concerto per pianoforte in la maggiore op. 54 e W. A. Mozart – Sinfonia n. 41 in do maggiore K. 551 “Jupiter”.

L’Associazione Orchestra Roma Tre, nata nel 2005, organizza concerti di musica da camera e sinfonici presso le sedi di Ateneo, il Teatro Palladium e in importanti altri luoghi della cultura cittadina. Negli ultimi dieci anni ha intrapreso tournée in Israele, Oman, Stati Uniti d’America. Il direttore Massimiliano Caldi, diplomato in pianoforte, composizione e direzione d’orchestra, con una ampia esperienza internazionale sia in campo sinfonico che operistico e nell’operetta, ha una particolare attenzione rivolta alla musica contemporanea e alla valorizzazione di opere dell’Ottocento uscite dal repertorio, si distingue per la sua grande preparazione professionale e per lo stile direttoriale sempre brillante e lineare.

Biglietti e informazioni

15 luglio FRANCAVILLA FONTANA – Piazza Giovanni XXIII

Gabriele Strata – pianoforte

R. Schumann: Concerto per pianoforte in la maggiore op. 54

W. A. Mozart: Sinfonia n. 41 in do maggiore K. 551 “Jupiter”

Prenotazione al numero di tel. 3208038588

16 luglio TROIA – Piazza Episcopio

Gabriele Strata – pianoforte

R. Schumann: Concerto per pianoforte in la maggiore op. 54

W. A. Mozart: Sinfonia n. 41 in do maggiore K. 551 “Jupiter”

Non è prevista la prenotazione, ingresso in ordine di arrivo.

18 luglio CANDELA – Piazza Plebiscito

Jacopo Feresin – pianoforte

L. v. Beethoven: Concerto per pianoforte n. 4 in sol maggiore op. 58

L. v. Beethoven: Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92

Non è prevista la prenotazione, ingresso in ordine di arrivo.

19 luglio MESAGNE – Piazza Orsini del Balzo

Alessandro Marino – pianoforte

F. Mendelssohn: Concerto per pianoforte n. 2 in re minore op. 40

L. v. Beethoven: Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92

Prenotazione al numero di tel. 3208038588

21 luglio SAN SEVERO – Piazza Municipio

Alessandro Marino – pianoforte

F. Mendelssohn: Concerto per pianoforte n. 2 in re minore op. 40

L. v. Beethoven: Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92

Prenotazione al numero di tel. 324.7829089

22 luglio MONTE SANT’ANGELO – Piazza Duca d’Aosta

Anna Rigoni – pianoforte

R. Schumann: Concerto per pianoforte in la maggiore op. 54

L. v. Beethoven: Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92

Non è prevista la prenotazione, ingresso in ordine di arrivo.

23 luglio MANFREDONIA – Parco Archeologico di Siponto

Anna Rigoni – pianoforte

R. Schumann: Concerto per pianoforte in la maggiore op. 54

W. A. Mozart: Sinfonia n. 41 in do maggiore K. 551 “Jupiter”

Prenotazione al numero di tel. 0884532829 – 335.244843

Ingresso ore 20.30 – Sipario ore 21.00

Eventi a ingresso gratuito

www.teatropubblicopugliese.it