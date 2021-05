Manfredonia – OGGI nel cuore del paese, quasi tutti i manfredoniani ,per il pranzo domenicale stanno cucinando dall’ alba – ” i famos Brasciol” Braciole , il profumato sugo che innonda la città. Ma il maggio sipontino – mi da di un forte odore di salsedine alle narice otturate da questa strana pandemia … con il mare nelle vene ho preferito preparare un risotto ai frutti di mare , vi assicuro che il commovente fumo delizioso che viene fuori dalla pentola – è una radice antica dei nostri antenati… i quali hanno dato il sangue ed il cuore per dare dignità alla Manfredonia tutta intera … meditate ed abbiate un pò d’anima per la nostra terra – in una santa e buona domenica … ora che viviamo il tempo del non tempo.