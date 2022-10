Operazione Troy: seguite ordinanze di custodia cautelare in carcere

In riferimento al comunicato stampa “Operazione Troy” del 10 ottobre 2022, si comunica che la Polizia di Stato ha eseguito le ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dall’Ufficio Gip del Tribunale di Foggia, su richiesta della locale Procura, a carico di tutte le 43 persone gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si resta in attesa degli ultimi provvedimenti di convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria.