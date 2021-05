Operaio morto ad Orta Nova: incidente durante lavori al cimitero

Un uomo di 61enne originario di Orta Nova è morto la scorsa mattina a causa di un incidente sul lavoro verificatosi all’interno del cimitero di Orta Nova.

L’uomo era impegnato in lavori di edilizia presso delle cappelle private, è caduto da una impalcatura di circa quattro metri ed è morto. Sul posto l’ambulanza del 118, i cui sanitari hanno provato ad attuare delle manovre di rianimazione ma non c’è stato nulla da fare.

Sono giunti in Via Stornara anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso. Il cimitero è stato chiuso al pubblico per consentire tutte le operazioni necessarie, si indaga se sono state rispettate tutte le regole per la sicurezza sul lavoro.