Open Foggia, sette idee per disegnare il futuro della città

Sette speech dinamici e stimolanti.

Venerdì 27 maggio alle 18.30 presso l’Auditorium Santa Chiara

Provare a disegnare un futuro per la città di Foggia in uno dei suoi momenti più bui. A farlo saranno sette professionisti che da anni operano sul territorio cercando di valorizzare l’enorme potenziale di una terra spesso martoriata. L’idea è della società Marketing Movers che dopo aver fondato Grani Digitali, il primo incubatore d’impresa nato presso l’Istituto Pascal, ora lancia una nuova sfidache si chiama ‘Open Foggia, idee dal futuro’.

L’evento si svolgerà venerdì 27 maggio alle 18.30 presso l’Auditorium Santa Chiara. “Abbiamo chiesto a sette personalità di Foggia, scelte per competenze su aree differenti, di creare delle stimolazioni per far partire delle riflessioni sul potenziale inespresso della Capitanata, spiegaLuigi De Seneen, fondatore di Marketing Movers. Con Open Foggia cerchiamo di dare una visione effervescente capace di ispirare già le azioni e le scelte di oggi. Open perché i progetti di futuro hanno bisogno di spazio per essere coltivati, di confronto aperto e di assenza di limiti”.

Ad alternarsi sul palco in speech dinamici e stimolanti saranno l’architetto Michele Stasolla (Architettura), il Sindaco di Biccari Gianfilippo Mignogna (Turismo), l’avvocato Massimiliano Arena (Innovazione), la Vicepresidente di Confindustria Foggia Maria Teresa Sassano (Economia), il cuoco-contadino Peppe Zullo (Enogastronomia), il docente di Economia dell’Università di Foggia Antonio Stasi (Agricoltura) ela Presidente dell’Associazione ‘I Fiori Blu’ Alessandra Benvenuto (Cultura). A condurre la serata sarà l’attrice Carla De Girolamo.

La partecipazione è gratuita ma è necessario prenotarsi alseguente link: https://www.openfoggia.com