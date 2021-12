Open Day per campagna vaccinale per bambini: a Manfredonia il 3 gennaio

Organizzati OPEN DAY per proseguire la campagna vaccinale per le bambine e i bambini dai 5 agli 11 anni con l’accesso libero … segue

OPEN DAY HUB VACCINALI FASCIA 5 – 11 ANNI

SEDI – GIORNATE ED ORARI

Saranno distribuiti diplomi divertenti e gadget per far si che l’esperienza della vaccinazione sia vissuta giocosamente e con leggerezza dalle piccole e dai piccoli che si presenteranno negli Hub Vaccinali. Ci saranno anche simpatiche incursioni da non svelare ora per non rovinare le sorprese.

SEDE CERIGNOLA

Martedì 4 Gennaio 2022 H. 09.30 – 14.00 presso Pala Tatarella Corso Scuola agraria snc

SEDE FOGGIA

Lunedì 3 Gennaio 2022 dalle ore 15.00 alle 18.00 P.zza Pavoncelli – Ambulatorio Sisp

Lunedì 3 Gennaio 2022 dalle ore 15.30 alle 18.30 – Hub Vaccinale Presso Fiera

SEDE LUCERA

Domenica 2 Gennaio 2022 dalle ore 9.00 alle 13.00 – Via Trento, 1

SEDE MANFREDONIA

Lunedì 3 Gennaio 2022 dalle ore 15.00 alle 18.00, via Canne HUB Sacra Famiglia

SEDE ORSARA

Lunedì 3 Gennaio 2022 dalle ore 9.30 alle ore 13.00 , Via G.di Vittorio – Auditorium comunale

SEDE SANNICANDRO G.CO

Lunedì 3 Gennaio 2022 – dalle ore 15.00 alle 18.00 – Ufficio Igiene via M. Del Campo

SEDE SAN SEVERO

Giovedì 30 dicembre 2021 dalle ore 9.00 alle 13.00 Via De Palma

Lunedì 03 Gennaio2022 dalle ore 15.00 alle 19.00 Via Croghan

Giovedì 06 Gennaio 2022 dalle ore 9.00 alle 13.00 Via De Palma

SEDE TORREMAGGIORE

Martedì 4 Gennaio 2022 dalle ore 09,00 alle 13.00 – via S. Scudiero s.n.c., Zona PIP

SEDE VICO DEL GARGANO

Lunedì 3 GENNAIO 2022 dalle ore 15.00 alle 18.00 presso HUB SISP