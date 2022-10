Open Day degli scavi archeologici di Siponto

C’era una volta a Siponto

Open Day degli scavi archeologici

8 ottobre 2022, a partire dalle ore 10:00

È in corso la seconda campagna di scavi nell’area della città antica e medievale di Siponto, condotta congiuntamente dalle Università di Bari e Foggia, con la partecipazione di numerosi studenti delle due Università.

Sabato 8 ottobre gli scavi si aprono alla comunità locale e a tutti gli interessati con visite guidate “teatralizzate”, stand didattici su vari temi, laboratori di scavo simulato per bambini, l’esposizione di una selezione di reperti. Gli archeologi hanno, cioè, previsto l’organizzazione di una giornata di apertura dei cantieri di scavo e di presentazione dei risultati avvalendosi di una modalità più accattivante, grazie al coinvolgimento di alcune associazioni specializzate nella rievocazione storica di aspetti del Medioevo: Imperiales Friderici II di Foggia e le quattro contrade (Torre del Fico, Santa Maria, Torre dell’astrologo, San Francesco de Angelis) del Palio di Manfredonia e Riccardo Armature Medievali. Per un giorno i resti archeologici si riempiranno di momenti di vita di una città medievale: la tessitura di abiti, il lavoro di artigiani del ferro, l’alimentazione, la cosmesi, i giochi, militari impegnati in esercitazioni, la musica e le danze, la declamazione di testi poetici, i riti religiosi.

Con questa e altre iniziative si intende promuovere la conoscenza del sito e contribuire alla costruzione di una vera “comunità di patrimonio”, che sappia attribuire valore al patrimonio archeologico, in stretta collaborazione con tutte le Istituzioni e gli Enti coinvolti a vario titolo e anche con il coinvolgimento del mondo della scuola, dell’associazionismo, dell’imprenditoria, della cittadinanza. In occasione della seconda campagna di scavi si sono avviate infatti alcune preziose collaborazioni, tra cui in particolare con la Caritas diocesana, che si intende sviluppare in modo da coinvolgere sempre più la comunità locale nella individuazione, tutela sociale, valorizzazione del patrimonio culturale.

È prevista la partecipazione all’inizio della manifestazione e nel corso della giornata del Sindaco di Manfredonia dott. Gianni Rotice, del Vescovo di Manfredonia S.E. Franco Moscone, del Magnifico Rettore dell’Università di Bari prof. Stefano Bronzini, del Magnifico Rettore dell’Università di Foggia prof. Pierpaolo Limone, del Direttore del DIRIUM dell’Università di Bari prof. Paolo Ponzio, del Direttore del DISUM dell’Università di Foggia prof. Sebastiano Valerio, del Direttore Regionale Musei dott. Luca Mercuri, della Soprintendente ABAP BT-FG arch. Anita Guarnieri, del Direttore del Parco archeologico di Siponto arch. Francesco Longobardi, don Luciano Vergura responsabile della Caritas diocesana, don Leonardo Petrangelo, parroco di Siponto.