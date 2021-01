Open Day all’IPEOA “Michele Lecce” – Alberghiero

Cari studenti, care famiglie

Siamo lieti di invitarvi ai nostri OPEN DAY che si terranno:

Sede Di San Giovanni Rotondo- in via Palestro

LUNEDI 18 Gennaio 2021 dalle ore 10 alle 18

Sede Di Manfredonia- in viale Miramare 14

GIOVEDI 21 gennaio 2021 dalle ore 10 alle 18

La Nostra Scuola dedica queste giornate all’incontro e al confronto tra genitori, ragazzi e docenti per far conoscere le attività e i laboratori, le aule, visionare il Piano dell’Offerta Formativa per infondere maggiore consapevolezza in chi dovrà procedere all’iscrizione.

Nel rispetto delle misure anti contagio COVID 19, la partecipazione in presenza agli open day è garantita solo su prenotazione all’indirizzo mail orientamento@ipeoalecce.edu.it.

Il Nostro Istituto propone i seguenti indirizzi: enogastronomia, servizi di sala e vendita, accoglienza turistica ed inoltre accoglie anche un collaudato Corso Serale in ambedue le sedi rivolto a chi desidera riprendere gli studi interrotti o anche ampliare i propri interessi Professionali; si segnala l’assoluta equivalenza dei diplomi conseguiti all’esito dei corsi diurni e all’esito dei corsi serali.

Gli alunni che decideranno di frequentare la Nostra Scuola avranno l’opportunità di realizzare un percorso di crescita personale e professionale anche attraverso la partecipazione a vari eventi, manifestazioni, gemellaggi, attività finanziate dai fondi europei, percorsi formativi e solidali in intesa con la comunità territoriale. Dopo aver conseguito il diploma potranno accedere a qualsiasi corso universitario oppure entrare direttamente nel mondo del lavoro.

Difatti, all’esito della frequenza dei percorsi di studi molti alunni hanno trovato immediata collocazione nel mercato del lavoro e della ristorazione presso strutture accreditate e rinomate.

Le iscrizioni per l’Anno Scolastico 2021/2022 si potranno effettuare dal 4 al 25 Gennaio 2021, per qualsiasi informazione, chiarimento o iscrizione il nostro personale di segreteria è a Vostra disposizione tutti i giorni in orario antimeridiano presso entrambe le sedi (San Giovanni Rotondo e Manfredonia) e, nel mese di gennaio, anche in orario pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 17.00 il lunedì ed il giovedì presso entrambe le sedi.

Vi aspettiamo

Il Dirigente Scolastico

Prof Luigi TALIENTI