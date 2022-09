Open Città di Manfredonia, premio di 2.000 euro

🎾 OPEN CITTÀ DI MANFREDONIA 🏆

Seconda Edizione –

Pronti per un nuovo Grande Torneo, che vedrà ai nastri di partenza Agonisti di tutti i livelli fino ad arrivare ai Professionisti 💪🎾

Non perdere l’occasione per far parte di questa competizione affascinante, un torneo da vivere appieno in campo e sugli spalti.

TERMINE ISCRIZIONI ✒️

Domenica 25 Set Ore 12

Iscrizioni solo sul portale FIT (di seguito il link)

https://myfit.federtennis.it/Tornei/Competizione-dettagli.html?competitionId=27372

Per tutte le info contattemi in privato 😉

NEWTCSALVEMINI

MTP

OpenCittàDiManfredonia