Open Arms, consigliere regionale foggiano si ammanetta a Palermo: “Se Salvini colpevole, condannate anche me”

“Condannate anche me. Se Salvini verrà ritenuto colpevole, allora lo sono anche io”. È l’appello-denuncia del consigliere regionale Lega in Puglia Joseph Splendido, recatosi oggi a Palermo per manifestare il suo sostegno a Matteo Salvini nel processo Open Arms.

Il consigliere regionale si è ammanettato davanti al Tribunale di Palermo per manifestare simbolicamente la “corresponsabilità di tutti quei cittadini che a marzo 2018, col loro voto alla Lega, hanno dato mandato a Matteo Salvini di fermare lo sbarco dei clandestini nel nostro Paese e la mattanza nel Mediterraneo”. “Condannate anche me – dichiara provocatoriamente mostrando le manette -, Salvini ha fatto il suo dovere di Ministro degli Interni, rispettando il mio volere e quello di milioni di italiani”.