Online il bando per finanziamenti al contrasto della povertà educativa

Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la selezione progetti socio-educativi per combattere povertà educativa nel Mezzogiorno Terzo Settore da finanziare nell’ambito del PNRR Missione 5 – Componente 3 – Investimento 3 Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore – finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU

Si informano gli Enti del Terzo Settore che è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia per la Coesione Territoriale al seguente link: https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/AvvPovEdu_PNRR_29dic21_DEF_SCPNRR.pdf un avviso pubblico per la concessione di contributi destinati alla realizzazione di progetti per interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nelle Regioni del Mezzogiorno a favore dei minori con specifico riferimento ai servizi assistenziali, nella fascia 0-6 anni, e a quelli di contrasto alla dispersione scolastica e di miglioramento dell’offerta educativa, nella fascia 5-10 e 11-17 anni.

Le proposte progettuali potranno essere presentate utilizzando esclusivamente il sito internet https://bandi.agenziacoesione.gov.it entro le ore 12.00 del giorno 1 marzo 2022.

Assessorato al welfare Comune di Manfredonia