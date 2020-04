One World Together at Home, le leggende della musica raccolgono 35 milioni di dollari per l’Oms

Un evento importante e memorabile, ideato da Lady Gaga. È stato un abbraccio durato quasi otto ore l’evento One World Together at Home.

L’evento trasmesso sabato 18 aprile in tutto il mondo ha visto la partecipazione di tantissime leggende della musica mondiale: i Rolling Stones, Elton John, Beyoncè, John Legend. Beyoncé, passando per Billie Eilish, Taylor Swift, Jennifer Lopez e Paul McCartney. Presenta anche tanta Italia con Zucchero e Bocelli.

Commovente il finale con la canzone di Bocelli interpretata con lui da Celine Dion, Lady Gaga e John Legend.

Non sono mancati gl interventi di medici italiani, a cominciare da Silvia Castelletti, cardiologa all’Auxologico di Milano, il cui volto segnato dall’uso prolungato della mascherina ha fatto il giro del mondo: «Quando sarà tuto finito – ha detto – andremo tutti a mangiare una pizza». Da Roma la radiologa Giovanna Panzironi e poi l’intervento della dottoressa Maria Luisa Azzolini, che lavora nel reparto di terapia intensiva al San Raffaele di Milano.