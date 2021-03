On. Troiano: “Storie di attività ai tempi del Covid, con i ragazzi con dis-Abilità”

Un incontro sulle attività per i ragazzi con dis-ABILITÀ, dal titolo “Noi, ragazzo del lockdown. Storie di attività, al tempo le COVID, con i ragazzi con dis-ABILITÀ”. Quattro associazioni, provenienti da diverse zone d’Italia, porteranno la loro esperienza accanto ai ragazzi con dis-ABILITÀ nel campo del lavoro, dello sport e della musicoterapia.

L’associazione Note a Margine, di Manfredonia, in Provincia di Foggia, offre servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare l’inserimento nella vita attiva di persone con handicap fisico, sensoriale e varie problematiche di natura psichica, minori e anziani, giovani in condizioni di disagio sociale e quanti altri versano in uno stato di emarginazione ed è l’unico Centro di Musicoterapia Orchestrale nel Sud Italia.



La Polisportiva Olimpia Onlus nasce nel Marzo del 1991 e svolge da anni diverse attività sportive mirate all’integrazione di persone diversamente abili in Sardegna, è la prima Associazione Sportiva, con l’unico scopo di utilizzare lo Sport Come Mezzo per l’Inclusione e l’Integrazione Sociale dei ragazzi con dis-ABILITÀ.



L’associazione PROGETTOAUTISMO FVG ONLUS sostiene le persone con sindrome dello Spettro Autistico, Disturbi Pervasivi dello Sviluppo o Sindrome di Asperger e le loro famiglie, dislocate su tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia e si è formata per aiutare ed accompagnare nel loro difficile compito di educatori i genitori di questi ragazzi speciali.

Nata per dare vita a sperimentate professionalità provenienti da diversi settori della comunicazione, Canoneinverso è un’associazione autrice e promotrice di iniziative rivolte alla promozione sociale in tutti i suoi ambiti, con attenzione particolare al mondo della dis-ABILITÀ, ed ha in cantiere la realizzazione, unico in Italia, di un corso di formazione per audiodescrittori per non vedenti, oltre ai già sperimentati corsi di formazione giornalistica dedicati a categorie sociali fragili ed una guida alla realizzazione di programmi per la radio.