On. Tasso: presentato emendamento per la proroga delle assunzioni dei docenti specializzati dalle GPS

L’On Tasso (gruppo MAIE) fa sapere di aver presentato un emendamento alla legge di bilancio con cui si chiede la proroga , anche per il prossimo anno, delle assunzioni dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze.

Com’è noto, infatti, il decreto sostegni BIS ha previsto eccezionalmente, solo per l’anno scolastico 2021\2022, la possibilità di attingere dalle graduatorie provinciali per le supplenze per le assunzioni dei docenti abilitati e specializzati, questi ultimi anche senza avere il requisito delle 3 annualità di servizio.

Nel post pubblicato sul proprio profilo Facebook, l’On. Tasso fa sapere che l’obiettivo è quello di assicurare alle studentesse ed agli studenti con disabilità docenti formati e selezionati.Tale emendamento, preparato con la consulenza del Movimento Nazionale Docenti di Sostegno (MONDOS) è stato presentato al Senato (poiché è da questa camera che parte l’iter di questo provvedimento) e porta la firma del Sen. Ricardo MERLO, Presidente del MAIE, di cui l’On. Tasso è capogruppo alla Camera dei Deputati.L’On Tasso fa sapere inoltre che insieme al Movimento Nazionale Docenti di Sostegno si sta lavorando alacremente con l’obiettivo di ampliare l’organico dì diritto e specializzare sulla base del fabbisogno territoriale.