On. Tasso: “Consultazioni al Quirinale, un solo nome: Giuseppe Conte”

Il deputato sipontino, Antonio Tasso, ha partecipato alla seconda giornata di consultazioni

al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, cominciate il 27 gennaio

e indette a seguito della crisi di governo causata dal ritiro dei ministri e del sottosegretario

di un partito della maggioranza.



L’On. Tasso, capogruppo MAIE, ha espresso al Presidente Mattarella “lo sgomento per la

partecipazione alle consultazioni in un momento in cui il Paese vive una grande sciagura

causata da una pandemia di proporzioni mondiali”.



Rivolto ai giornalisti presenti nella sala stampa, il parlamentare della Capitanata ha

dichiarato:” Voi analisti politici di certo avrete elaborato le cause ed i contorni di questa crisi

e saprete ben rappresentarla ai lettori e telespettatori, ma io faccio fatica a spiegarla ai

cittadini con cui, quotidianamente, mi confronto, i quali debbono preoccuparsi di come

andare avanti giorno per giorno e tamponare gli effetti disastrosi di questa emergenza

pandemica. Come posso spiegare che, invece di lavorare a quei provvedimenti utili per

affrontare esigenze di carattere sanitario, economico e sociale, debbo partecipare alle

consultazioni, conseguenza di una crisi irresponsabile?”.



“Al Presidente della Repubblica ho comunicato un solo nome: Giuseppe Conte. Nelle mie

interlocuzioni dirette ed indirette ricevo riscontri sull’alto gradimento del Presidente del

Consiglio uscente. Pertanto, il Maie ritiene che egli sia ancora il punto di sintesi da cui

ripartire. Sosterremo Giuseppe Conte, convintamente” precisa Tasso.



In merito alle domande sui gruppi parlamentari di Camera e Senato in corso di formazione,

il Vice Presidente del Gruppo Misto ha affermato:” Sono in atto incontri, chiarimenti ed

approcci, perché il progetto europeista del Maie, a sostegno del Presidente Conte, suscita

molto interesse.

Alla Camera, con i colleghi di Centro Democratico stiamo valutando la

possibilità di creare, così come al Senato, un gruppo unico. Nelle prossime ore avremo degli

sviluppi”