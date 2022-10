On. La Salandra: “Massima soddisfazione per gli incarichi di governo arrivati in Puglia”

Comunicato Stampa​31/10/2022

​“Massima soddisfazione per le deleghe di Governo che sono arrivate in Puglia. Al neo ministro Raffaele Fitto per la specificità dell’incarico sul Pnrr che, praticamente, segna la Puglia come regione politicamente alla guida del rilancio dell’Italia – commenta il neo eletto deputato della Repubblica Giandonato La Salandra – e al coordinatore regionale di Fratelli d’Italia On. Marcello Gemmato, nuovo sottosegretario alla Sanità, uno dei settori più mortificati dal governo di centrosinistra in Italia”.

​“Congratulazioni, altresì, al vice ministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami, già commissario provinciale FdI di Foggia e naturalmente al ministro Eugenia Roccella – conclude l’On. La Salandra – sono molte le figure che hanno ottenuto ruoli nel Governo che ben conosciamo ed è a tutti loro che auguriamo di lavorare al meglio per risollevare il Paese”.

​La squadra di Fratelli d’Italia è forte e coesa. Dopo la fiducia alle Camere, il presidente Giorgia Meloni ha chiuso la partita dei viceministri e dei sottosegretari, tasselli fondamentali per il lavoro del nuovo Governo.