Oms: “La lentezza europea nelle vaccinazioni è inaccettabile”

Il ritmo delle vaccinazioni anti Covid in Europa è di una lentezza “inaccettabile”: lo ha reso noto l’Organizzazione mondiale della Sanità.

“I vaccini rappresentano il nostro modo migliore per uscire da questa pandemia… Tuttavia, il lancio di questi vaccini è inaccettabilmente lento” e “sta prolungando la pandemia”, ha reso noto in un comunicato il direttore dell’Oms per l’Europa, Hans Kluge.

L’attuale impennata dei casi di coronavirus in Europa è “la più preoccupante” da diversi mesi, ha dichiarato l’Oms.