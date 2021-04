Omicidio San Marco la Catola, fermato un giovane

Un giovane di 28 anni, Felice Cassano, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, con le accuse di omicidio preterintenzionale e rapina aggravata nelle indagini sulla donna di 90 anni trovata morta nella sua abitazione a San Marco la Catola, sabato pomeriggio. Il fermo è stato disposto dalla procura di Foggia. Dalle prime informazioni pare che il 28enne si trovasse a casa della donna, dove ci sarebbe stato un litigio per consegnare della legna. Da una prima ricostruzione il giovane potrebbe aver spinto la donna che cadendo ha sbattuto la testa: stesso giovane che avrebbe anche rovistato nell’abitazione della vittima. La donna, che viveva da sola, è stata trovata morta sul pavimento della sua abitazione, con una profonda ferita alla testa: l’abitazione era in disordine anche se non vi erano segni di effrazione su porte e finestre. A dare l’allarme era stato il figlio della vittima preoccupato del fatto che non riusciva a sentirla da diverse ore.