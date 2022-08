Omicidio padre e figlio a Cerignola, i due uccisi molto probabilmente per un prestito di denaro

Un movente di natura privata legato a un presunto prestito di denaro potrebbe essere alla base del duplice omicidio di Gerardo e Pasquale Davide Cirillo, padre e figlio, di 58 e 27 anni i cui cadaveri, avvolti da sacchetti in plastica e nascosti sotto i tubi per l’irrigazione, sono stati ritrovati ieri mattina in una campagna a Cerignola