Omicidio a Orta Nova: ucciso il padre di Tammaro, il ragazzo in carcere per il delitto di Andrea Gaeta

Gerardo Tammaro, padre di Mirko, il 26enne ritenuto responsabile dell’omicidio di Andrea Gaeta, il ventenne assassinato in via Saragat la notte del 3 settembre, è stato assassinato questa mattina in via Salvo D’Acquisto da alcuni colpi d’arma da fuoco sparati, presumibilmente, da due uomini a bordo di uno scooter.

Lo scrive il sito FoggiaToday.