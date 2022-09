Omaggio di una stele daunia per il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare

RINGRAZIAMENTO PER IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE CON OMAGGIO DI UNA STELA DAUNIA REALIZZATA DALLA PRESIDENTE ARCHEOCLUB D’ITALIA SEZ. MANFREDONIA – SIPONTO – MONTE SANT’ANGELO

Nell’occasione speciale dell’arrivo e l’ormeggio a Manfredonia il giorno Mercoledì 31 agosto 2022 della Nave Scuola “Amerigo Vespucci” celebrata da George HW Bush come la Nave più bella del Mondo, abbiamo avuto l’onore di ricevere la visita del Capo di stato maggiore della Marina Militare Ammiraglio Enrico Credendino. L’ammiraglio era da tempo che meditava una visita in riva al golfo e non c’è stata occasione migliore che farla coincidere oltre che con l’approdo della nave Vespucci anche per onorare i festeggiamenti della S.S. Madonna di Siponto.

L’ammiraglio Credendino ha riservato parole di stima e fiducia alla marineria di Manfredonia invitando gli organi competenti a credere in un rilancio e sviluppo del comparto peschereccio, industriale e turistico in quanto il territorio di Manfredonia ha tante potenzialità per attrarre investimenti e flussi turistici.

Ad accogliere ed omaggiare il massimo esponente della Marina Militare Italiana c’erano: il C. F. Antonio Cilento Comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia, l’Ammiraglio di squadra Salvatore Vitiello Comandante Marina Militare sud ed il Contrammiraglio Vincenzo Leone Direttore Marittimo Della Puglia e della Basilicata jonica.

Per onorarlo ed omaggiarlo della visita è stata scelta un’icona identificativa della storia e delle tradizioni del luogo: la Stela Daunia, una fedele riproduzione artigianale realizzata dall’artista Angela Quitadamo presidente Archeoclub d’Italia sezione Manfredonia – Siponto – Monte Sant’Angelo che, insieme all’Associazione Daunia TuR, rappresentano le realtà locali di maggior spicco per l’instancabile e coinvolgente opera di promozione e valorizzazione della storia, cultura e tradizione locale che perdura da tanti anni