Sono 22.789 le persone già vaccinate contro il Covid in Italia, 12.355 donne e 10.434 uomini: si tratta di 20.227 operatori sanitari, 1.185 unità di personale non sanitario e 1.377 ospiti di Rsa. Il dato è contenuto nel report del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria (il dato è aggiornato alle 23:30 di ieri).