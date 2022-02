Oggi sarebbe stata la domenica della Gran Parata del Carnevale, tutto fermo in Italia a causa del Covid, (momento malinconia)

“Teoricamente oggi sarebbe Carnevale. Oggi Ze Peppe (maschera tipica) arrivava in città. La sfilata di carri e gruppi. La notte trascorsa gli ultimi ritocchi nei capannoni sui giganti in cartapesta. Le prove dei balletti per i gruppi mascherati. I veglioni, le socie, i 20 minuti con il tuo Carnevale, le sarte, le bande musicali, le farrate preparate in ogni casa. Sfilate che portavano fino a quasi cinquemila partecipanti. È tutto tristemente solo un lontano ricordo, per uno dei Carnevali più belli d’italia, che affondava le radici nell’antica Siponto.” Lo scrive Marco un appassionato di Carnevale sui social

L’Organizzazione è al lavoro per una edizione in Primavera o in estate, quando si spera la situazione Covid sia migliorata. Sappiamo che non è certo il momento giusto di parlare di Carnevale, visto le condizioni in cui il mondo versa in queste ore, ma la speranza che presto tutto torni alla normalità resta sempre viva dentro di noi.

Alcune foto degli anni passati per rivivere la bellezza del Carnevale di Manfredonia: