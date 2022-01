Oggi moriva il grande poeta cantautore Piero Ciampi

Di seguito ho scritto una canzone, che ho cantato ad Albissola Marina, accompagnato dal Trio insieme al cantautore e poeta Marco Giacomozzi, di Verona vincitore del premio Tenco per opera prima. La mia canzone si intitola ‘Vorrei che la Vita fosse più buona’. Questa una delle mie ultime esibizioni, la canzone è dedicata al grandissimo cantautore Livornese Piero Ciampi che è stato il più grande artista della musica italiana degli anni ’80. Per via del suo carattere molto particolare fu sempre censurato in Rai, oppure mandavano le sue apparizione all’una di notte.causa ‘eccessivo consumo’ del suo amato Chianti. Grazie Piero, per la mia formazione e per quello che mi hai potuto insegnare dai tuoi scritti, e dalle tue musiche insieme al grande musicista e maestro Marchetti. Oggi ti dedico “Vorrei che la vita fosse più buona”

Di Claudio Castriotta ❤️