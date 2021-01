Oggi le nuove colorazioni: Puglia tra il giallo e l’arancione

A sperare in un passaggio a una fascia con misure meno rigide sono Veneto, Puglia, Trento, Sicilia, e Lombardia. Lo scrive il giornale di Mentana ‘Open’.

La curva epidemiologica è in lieve miglioramento, con un indice Rt che gravita intorno a 1: per la regione guidata da Michele Emiliano ci sono possibilità che possa “retrocedere” in zona gialla, ma potrebbe altresì mantenere lo status di regione arancione al netto degli altri parametri.