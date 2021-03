Oggi la riunione del Tavolo Regionale per la Disabilità. Barone: “Terremo incontri periodici con le associazioni per favorire la partecipazione alla programmazione regionale”

Si è riunito questo pomeriggio il Tavolo Regionale per la Disabilità convocato dall’assessora al Welfare Rosa Barone, a cui hanno preso parte le associazioni attive sul territorio regionale.

“Si tratta della prima riunione del tavolo – spiega Barone – dalla mia nomina ad assessora al Welfare e terrò incontri periodici perché ritengo di fondamentale importanza la partecipazione delle associazioni che quotidianamente si occupano di disabilità alla programmazione regionale.

Al centro di questo incontro c’è stato il ‘Piano regionale per il Dopo di noi’ e abbiamo parlato delle linee guida dell’Avviso pubblico ‘Pro.v.i. – Dopo di noi’ per finanziare i progetti di vita indipendente delle persone con disabilità grave prive del supporto familiare.

L’impegno è quello di un confronto costante con i destinatari dell’Avviso, in modo da continuare a migliorarlo e pensare ad ampliare le linee d’intervento. Ho informato le associazioni della decisione presa oggi, nella riunione tra tutti gli assessori al Welfare Regionali, di inviare una lettera agli assessori alla Sanità per farsi portatori con il ministero della Salute della richiesta che alle persone con disabilità sia garantita la priorità per la somministrazione del vaccino anti Covid.

La stessa richiesta è stata inviata dal nostro assessore alla Sanità al ministero della Salute e ci fanno ben sperare le parole della ministra per le Disabilità Erika Stefani sulla volontà del ministro Speranza di procedere in tal senso”.