Oggi la presentazione del candidato sindaco Raffaele Fatone

La coalizione “Manfredonia 2050” comunica che domani giovedì 7 ottobre, presso Via delle Cisterne 14, alle ore 18:00 avrà luogo la presentazione ufficiale del candidato Sindaco Raffaele Fatone.

L’evento è concepito per la stampa, ma sarà trasmesso in diretta sulla nostra pagina Facebook e pubblicato successivamente per rendere partecipe la cittadinanza interessata.

Seguiranno altri eventi come l’inaugurazione della sede elettorale, che avrà luogo sabato 9 ottobre e prevede un primo approccio con i candidati delle liste a supporto dell’Ing. Fatone.

Ulteriori informazioni, saranno diramate questo venerdì.

Ringraziamo anticipatamente tutti quelli che non faranno mancare il loro fondamentale supporto.

La Coalizione