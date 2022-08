“Oggi la chiesa ricorda il francescano Massimiliano Kolbe, il frate della speranza”

SI OFFRÌ DI MORIRE AL POSTO DI UN PADRE DI FAMIGLIA – AUSCHWITZ

POLACCO, ENTRA NELL’ORDINE DEI FRANCESCANI SVOLGENDO UN INTENSO APOSTOLATO MISSIONARIO IN EUROPA E IN ASIA. NEL 1941 È DEPORTATO AD AUSCHWITZ DOVE È DESTINATO AI LAVORI PIÙ UMILIANTI, COME IL TRASPORTO DEI CADAVERI AL CREMATORIO:

La sua dignità di sacerdote e uomo retto primeggiava fra i prigionieri, un testimone disse: “Kolbe era un principe in mezzo a noi”. Alla fine di luglio fu trasferito al Blocco 14, dove i prigionieri erano addetti alla mietitura nei campi; uno di loro riuscì a fuggire e secondo l’inesorabile legge del campo, dieci prigionieri vennero destinati al bunker della morte. Padre Kolbe si offrì in cambio di uno dei prescelti, un padre di famiglia, suo compagno di prigionia. La disperazione che s’impadronì di quei poveri disgraziati, venne attenuata e trasformata in preghiera comune, guidata da padre Kolbe e un po’ alla volta essi si rassegnarono alla loro sorte; morirono man mano e le loro voci oranti si ridussero ad un sussurro; dopo 14 giorni non tutti erano morti, rimanevano solo quattro ancora in vita, fra cui padre Massimiliano, allora le SS decisero, che giacché la cosa andava troppo per le lunghe, di abbreviare la loro fine con una iniezione di acido fenico; il francescano martire volontario, tese il braccio dicendo “Ave Maria”, furono le sue ultime parole, era il 14 agosto 1941. Le sue ceneri si mescolarono insieme a quelle di tanti altri condannati, nel forno crematorio; così finiva la vita terrena di una delle più belle figure del francescanesimo della Chiesa polacca. Il suo fulgido martirio gli ha aperto la strada della beatificazione, avvenuta il 17 ottobre 1971 con papa Paolo VI. Il 10 ottobre 1982 è stato canonizzato da papa Giovanni Paolo II, suo concittadino.

Di Claudio Castriotta ❤️