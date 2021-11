Oggi la cabina di regia per le nuove strette anti-Covid: si vuole salvare il Natale

Le nuove misure anti-Covid sul tavolo della cabina di regia convocata alle 11, che sarà seguita dal Consiglio dei ministri.

Tra le ipotesi, un Green pass diverso per vaccinati e non, secondo il modello tedesco, e l’obbligo della terza dose per gli operatori sanitari. Le nuove disposizioni dovrebbero entrare in vigore entro inizio dicembre.

In otto Regioni sale la percentuali dei posti letto occupati nei reparti ordinari e in sei quella delle terapie intensive.