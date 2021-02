“Oggi ho incontrato il primo dei 50.000 tulipani di capitanata” di Giuseppe Savino

La meraviglia è veder nascere 🌱 Tra le cose più belle che possiamo celebrare vi è la nascita di qualcuno o di qualcosa. I contadini hanno la fortuna di seppellire per veder nascere, di mettere i sogni sotto terra e affidarli al cielo.

Oggi nel mio campo ho incontrato il primo di 50.000 tulipani 💐 che ha fatto capolino dal terreno. Non si può descrivere la gioia di veder nascere, si può solo essere grati al Creato che ci regala spettacoli ogni giorno, ogni ora, ogni secondo.

In questi giorni continuano i sopralluoghi di tante persone che sto coinvolgendo per far sì che questo non venga ricordato come il sogno di un contadino ma come un sogno di una comunità che abita una terra difficile che però continua a sognare.

Stiamo lavorando ad un campo che accolga, passeggiando tra i tulipani si ascolterà la musica di un pianoforte, di un violino, di un arpa e poi ci saranno dei tavolini in mezzo al campo per gustare il cibo dei contadini. Aperitivi a pranzo e al tramonto. Sarà un sogno 💫 e questa terra merita di essere svegliata dai sogni e non dalle bombe.