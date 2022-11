Oggi è la regina del cinema e tra le più belle di sempre: riconoscete la bambina nella foto?

Era molto magra e i suoi coetanei la chiamavano stuzzicadenti. Crescendo, però, quella bambina è diventata famosa oltre che per la sua bellezza e straordinaria bravura nella recitazione, anche per le sue forme. Nessuno, allora, avrebbe mai immaginato che quella bambina sarebbe stata capace di prendere in mano il sogno infranto della madre e diventare la regina del cinema italiano.

Oggi è la regina del cinema: la riconosci?

La protagonista dello scatto in evidenza è nata a Roma il 20 settembre 1934. Si trasferì a Pozzuoli e all’età di quindici anni vinse il suo primo concorso di bellezza. Con il premio ricavato tornò a Roma insieme alla madre in cerca di successo, ma entrambe vennero denunciate dal padre che non accettava la carriera della figlia nel mondo dello spettacolo.

A Roma partecipò a vari concorsi di bellezza, fra cui Miss Italia del 1950 dove venne eletta Miss Eleganza. La svolta però arrivò nel 1951 quando incontrò il produttore Carlo Ponti che la notò a un concorso di bellezza. Il giorno dopo la ricevette nel suo studio per un colloquio e, rimasto colpito dalle sue potenzialità, le offrì un contratto di sette anni. In quel momento cambiò il suo nome anagrafico, Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, utilizzando lo pseudonimo Sophia Loren. Dal 1951 ha inizio la carriera di una delle donne più belle di sempre.