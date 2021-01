Oggi è la giornata mondiale della Pizza “La pizza non è un alimento è l’essenza della felicità” le parole di Saverio Guerra di Pizza@more

La pizza è uno degli alimenti più famosi del mondo, una delle bandiere dell’Italia nel mondo. Alcuni dicono che la pizza sia qualcosa che ci permette di sentirci a casa pur essendo in un posto lontano del mondo.

Saverio Guerra, appassionato di Pizza ed autore della pagina Pizza@more per celebrare il suo amore per la pizza scrive “la pizza non è un alimento, è l’essenza della felicità“

Qualche mese fa abbiamo impastato la pizza con Saverio Guerra, ecco il video:

La Giornata Mondiale della Pizza si celebra infatti ogni anno il 17 gennaio (data scelta in onore di Sant’Antonio Abate, patrono dei pizzaioli), a partire da quando, nel 2017, l’Arte tradizionale del pizzaiuolo napoletano è stata riconosciuta dall’Unesco come patrimonio culturale dell’umanità.