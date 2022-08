Oggi è la Giornata Mondiale del Cane

Il 26 agosto è la Giornata Mondiale del CANE 🐶 non a caso è stato scelto un mese estivo (primo cane adottato dalla signora Cocleen Paige negli Stati Uniti ad esempio è da allora istituita a livello mondiale come data per questa ricorrenza) in virtù del quale c’è un incremento degli abbandoni collegato alle partenze per le vacanze 🤬 allora perché non celebrare i nostri amati amici a 4 zampe che, invece, non ci lascerebbero mai?

Loro sono solo alcuni degli angeli che hanno deciso di #noncomprareadotta! Dando una seconda chances ai meno fortunati 🥺

e proprio in questa giornata saranno i testimonial d’eccezione 😎 non possiamo che ringraziarli ed onorare il loro gran gesto 🥹 che sia da esempio per tutti ♥️ 🐶

❗️ Negli ultimi 3 anni sono stati salvati più di 100 cani randagi e cucciolate sul territorio di Vico del Gargano, San Menaio e Calenella 🐶 e quotidianamente vengono sfamati e accuditi negli stessi territori circa 40/50 cani 🐶 con la speranza di trovare una casa 🏡 ancora a molti 🤞♥️

❗️Ricordiamo l’importanza di STERILIZZARE per arginare il fenomeno del randagismo: in Italia ci sono oltre 500mila cani randagi 🥺 molti passeranno tutta la loro vita in un freddo box senza mai conoscere il mondo esterno e l’affetto di una famiglia e una casa accogliente 😭 tantissimi invisibili,invece, muoiono di stenti malattie, fame e incidenti stradali abbandonati ai cigli delle strade o in campagne e cassonetti abbandonati a loro stessi 🥺

❗️Ricordiamo che in Italia l’abbandono è vietato i sensi dell’articolo 727 del codice penale, che al comma 1 recita: Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

❗️Infine, importante apporre il MICROCHIP: tantissimi i cani dispersi (altissimo il tasso di mortalità) o rubati e rivenduti 🥺 se ami veramente il tuo pelosetto con un piccolo gesto puoi tutelarlo! ♥️

NON GIRIAMOCI DALL’ALTRA PARTE !TUTTI POSSIAMO AIUTARE: ADOTTA NON COMPRARE, SE NON PUOI ADOTTARE FAI STALLO, SE NON PUOI FARE STALLO FAI IL VOLONTARIO DI STAFFETTA, SE NON PUOI FARE LO STAFFETTISTA SFAMALO IN STRADA, SE NON PUOI SFAMARLO IN STRADA FAI UNA DONAZIONE, SE NON PUOI FARE UNA DONAZIONE CREA COSCIENZA DIFFONDI E CONDIVIDI….PUOI FARE LA DIFFERENZA SALVANDO DELLE VITE….ognuno può fare la sua parte, TU che scusa hai?

ODV UN FIDO PER AMICO

ADOZIONI VICO DEL GARGANO (FG)

+39 3775911840