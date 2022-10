Oggi è il conduttore più amato dagli italiani: riconosci il bambino nella foto?

Il bambino nella foto, sorridente e con uno sguardo vispo, è nato a Milano il 7 aprile 1964 nel quartiere periferico Affori. Qualche anno dopo la sua nascita, insieme alla sua famiglia si trasferisce nel comune limitrofo Cormano. Sin da piccolo aveva voglia di scoprire e raccontare, ed il suo voler scavare in modo approfondito nelle questioni, in modo particolare sentimentali, è un qualcosa che si porterà dietro a vita.

Dopo essersi diplomato al Liceo Classico Omero, nel quartiere milanese Bruzzano frequenta la facoltà di Lettere classiche all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Conseguita la laurea prosegue gli studi universitari ottenendo una laurea specialistica in Filologia medievale e umanistica. Così diventa insegnante di Italiano presso il Liceo Classico dell’Istituto Leone XIII, a Milano.

L’esordio in TV arriva nel 2002 come ospite fisso della trasmissione, in onda in seconda serata su Rai 2, Chiambretti c’è. Nel 2005 affianca Paola Perego nella conduzione di Verissimo, programma al quale continuerà a prendere parte come co-conduttore anche l’anno successivo quando la padrona di casa diverrà Silvia Toffanin. Dal 2019, invece, affiancato dagli opinionisti Wanda Nara e Pupo prima e Laura Freddi e Adriana Volpe dopo, conduce il GF Vip. Come avrete sicuramente capito, il bambino nella foto è Alfonso Signorini.