Oggi è giovedì Grasso, festeggiamo con le chiacchiere MASK! La ricetta alternativa di Giuliana Capursi

Oggi è giovedì Grasso, festeggiamo con le chiacchiere MASK!

Le Chiacchiere di Carnevale, le golose sfoglie fritte spolverate di zucchero a velo, sono il dolce di Carnevale per eccellenza. La ricetta alternativa di Giuliana Capursi

INGREGIENTI

300 gr di farina ’00 40 gr di zucchero

2 uova medie

60 gr di latte

30 gr di burro fuso

buccia grattugiata di 1 limone grande non trattato

1 pizzico di sale

1 lt di olio di semi di girasole per friggere

zucchero a velo vanigliato per guarnire

Liquore

Per preparare le chiacchiere, amalgamate in una ciotola tutti gli ingredienti: la farina, l’uovo, il burro morbido, il latte, il liquore, lo zucchero e il sale.

Impastate il tutto fino a ottenere una pasta morbida e omogenea. Formate una palla, avvolgetela nella pellicola per alimenti e fatela riposare per 30 minuti in frigorifero.

Stendete l’impasto e con una formina a forma di maschera create le “chiacchiere a forma di maschera” Procedete in questo modo fino a esaurimento della pasta.

Friggete le chiacchiere in olio a 170°, poche per volta, scolandole a mano a mano con un mestolo forato e lasciandole asciugare su carta da cucina. Spolverizzatele con zucchero a velo e servitele subito.